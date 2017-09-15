Среднее давление томичей оказалось выше «идеального»

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

На Дне томича, прошедшем 9 сентября, томские медики определили среднее артериальное давление горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты СибГМУ мерили давление на станции «Здоровый образ жизни». Здесь же определяли уровень сахара в крови всех желающих горожан. Проверить здоровье на станции захотели более 450 гостей праздника. Медики зафиксировали данные всех пациентов и рассчитали среднее давление и средний уровень сахара в крови томича.

В сообщении отмечается, что показателем среднего артериального давления жителя Томска оказалась цифра 125/85, что слегка выше «идеального» – 120/80.

Средний уровень сахара в крови томича – 6-6,02 ммоль/литр. По словам специалистов, такой показатель является нормой, поскольку большинство горожан посетили станцию после приема пищи.

Тэги/темы: