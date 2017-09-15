Томские депутаты запретили себе вмешиваться в работу полиции, следователей и судей

15 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в пятницу одобрили поправки в закон «О статусе депутата Законодательной Думы Томской области», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

Так, поправки запрещают областным депутатам вмешиваться в деятельность органов дознания, следователей, судей, а также влиять на ход рассмотрения уголовных дел.

Автор поправок, депутат облдумы Галина Немцева уточнила агентству, что поправки в закон не запрещают депутатам направлять запросы в правоохранительные и судебные органы.

«Дело в том, что к депутатам часто обращаются жители с просьбой повлиять на ход расследования или судебное решение. Мы считаем, что это недопустимо, поэтому решили внести поправки», — пояснила Галина Немцева.

Она отметила, что федеральное законодательство запрещает вмешиваться в работу полиции, следователей и судей членам Совета Федерации и депутатам Госдумы РФ, но прямого запрета на эти действия для региональных парламентариев нет.

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