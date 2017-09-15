В октябре в Томской области стартуют испытания нового моста через Итатку

15 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В рамках реконструкции автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское завершены основные работы по строительству моста через реку Итатка. Испытание построенного моста через реку Итатка начнется c 1 октября.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, строители смонтировали металлическую конструкцию, опоры и ведут устройство гидроизоляции нижней части мостового сооружения. Параллельно осуществляются его покраска и расчистка речного русла.

«Кроме того, начаты работы еще на одном полуторакилометровом участке — подходах к мосту. С 1 октября приступаем к испытаниям конструкции, которые по нормативу продлятся почти две недели. После чего данный участок будет полностью готов для эксплуатации», — отметил Игорь Шатурный.

В целом готовность первого этапа реконструкции автотрассы — на участке с 40-го по 52-й километр — составляет около 75 процентов. На сегодняшний день почти на 90 процентов выполнена укладка финишных слоев асфальтобетона на отрезке протяженностью 8,5 километра (из необходимых 12,5 километра). Помимо этого, ведется устройство обочин и откосов, рекультивация земель, разборка объездных дорог и укрепление водопропускных труб.

Реконструкция автодороги Камаевка – Асино – Первомайское, в результате которой автотрасса перейдет из третьей категории во вторую, проходит в рамках проекта «ИНО Томск». Работы разбиты на три этапа — 12,5 км, 20 км и 20 км. Стоимость первого этапа составляет более 975 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком является ООО «Сибавтобан». В ходе реконструкции предусмотрены переустройство инженерных коммуникаций, уширение земляного полотна с 12 до 15 метров и его спрямление на отдельных участках (на 46-м км — 900 м, на 49-50-м км — 700 м), а также усиление дорожной одежды. Автотрасса будет иметь 11 водопропускных труб (2 железобетонные и 9 металлических гофрированных диаметром 1,5-2 метра) и новый металлический мост протяженностью 49 метров и грузоподъемностью до 110 тонн.

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