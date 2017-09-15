Завтра в Томской области ожидается штормовой ветер

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 16 сентября, в Томской области возможны грозы и ветер до 20 м/с, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского гидрометцентра.

«В отдельных районах небольшие дожди, по северо-востоку умеренные и сильные, грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами усиление 15-20м/с», — говорится в сообщении.

В Томске же прогнозируют переменную облачность, днем возможен небольшой дождь, ночью без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами усиление до15 м/с. Температура ночью +9…+11 °С, днем +18…+20 °С.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

Тэги/темы: