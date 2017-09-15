Токийские экологи примут участие в III чемпионате Томской области по сбору мусора

15 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В субботу, 16 сентября, на береговом склоне Лагерного сада пройдет второй этап III чемпионата Томской области по спортивному сбору мусора с международным участием, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В оргкомитет турнира поступили заявки от 12 команд из Томска и Асино, в том числе от команды «Инициативная группа граждан с активной жизненной позицией», куда вошли представители разных сфер деятельности из Томска.

В соревновании примет участие и команда экспертов столичного правительства Токио и Токийской общественной экологической корпорации при участии сотрудников областного департамента международных и региональных связей. Почетный гость чемпионата — президент Японской федерации спортивного сбора мусора господин Кенъичи Мамицука.

По правилам чемпионата, в течение часа команды по пять человек в каждой будут на скорость собирать мусор. Мусор, собранный раздельно, оценивается в 50 баллов за каждый килограмм, несортированные отходы — по 20 баллов. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов.

В составе судей — представители УМП «Спецавтохозяйство г. Томска», сотрудники областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, ОГБУ «Облкомприрода». В качестве судей-контролеров, которые будут сопровождать команды и следить за соблюдением регламента и правил соревнования, заявились 22 добровольца — жители областного центра, волонтеры Томского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, геолого-географического факультета Томского государственного университета и Томского механико-технологического техникума. Возглавляет судейскую коллегию Николай Чаринцев, руководитель Ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами.

Впервые чемпионат по спортивному сбору мусора в России прошел в Томске в Лагерном саду 8 июня 2016 года в рамках Экологической недели. Участниками стали 11 команд, собравшие за час более полутора тонн мусора. Мероприятие было организовано и проведено департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и ОГБУ «Облкомприрода» совместно с Японской федерацией спортивного сбора мусора. Победителем первого чемпионата стала команда ООО «Газпромнефть-Восток».

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