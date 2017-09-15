Утечка нефти произошла из цистерны грузовика, попавшего в ДТП в Томской области

15 сентября 2017 / Томский Обзор

Последствия ДТП с автомобилем КамАЗ, перевозившего цистерну с сырой нефтью, устраняют в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на специалиста управления по делам ГО и ЧС Александровского района Павла Евтушенко.

По его данным, автомобиль перевозил цистерну с 29 куб. м нефти с месторождения «Матюшкинское» (ООО «Матюшкинская вертикаль») на НПС «Александровская» (АО «Транснефть — Центральная Сибирь»).

«На 53 км трассы Медведево-Пионерный автомобиль опрокинулся, из цистерны произошла утечка, водитель не пострадал. В настоящее время идет сбор вытекшей нефти, выкачка остатка из цистерны. Далее грунт, на который попала нефть, будет собран и утилизирован», — сказал Павел Евтушенко.

Он отметил, что сбором нефти и грунта занимаются сотрудники ООО «Автолайн-Сервис» (ХМАО), которое является владельцем автомобиля.

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