Томич выращивал коноплю, используя собственное изобретение

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Советский район Томска вынес приговор 28-летнему томичу, который выращивал в своей квартире коноплю, используя при этом специальный светильник собственной разработки, сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района.

Молодой человек периодически употреблял марихуану и гашиш. В начале 2017 года он разработал и запатентовал фитосветильник, улучшающий рост растений. Изобретение он решил испытать выращивая коноплю якобы для собственного употребления.

Для этого изобретатель арендовал квартиру и превратил одну из комнат в теплицу. Здесь он посадил заказанные в интернете семена конопли. Выращенные соцветия молодой человек курил ежедневно. В квартире правоохранители нашли 27 кустов конопли и 125,7 граммов марихуаны.

На суде молодой человек полностью признал вину и назвал свой поступок большой ошибкой. В итоге подсудимого приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, в течени трех месяцев молодому человеку необходимо пройти обследование в наркологическом диспансере и, если будут показания, курс лечения от наркомании.

Приговор вступил в законную силу.

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