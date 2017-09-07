Стрежевой отметил День нефтяника и День города

7 сентября 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В первый день сентября город Стрежевой отметил двойной праздник — День нефтяника и День города.

Нефтеградцев поздравили заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, заместитель мера Стрежевого по социальной политике Владимир Салмин, заместитель генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК Олег Коковин. Особые слова признательности за труд, значимый вклад в развитие города были адресованы журналисту телерадиокомпании «СТВ» Галине Бабиной — в этом году ей присвоено звание «Почетный гражданин города Стрежевого».

По традиции в этот день чествовали молодоженов, вступающих в брак в День города. Аплодисментами встречали и супругов Непомнящи и Шпарага — их наградили медалями «За любовь и верность».

Вечером этого же дня во Дворце искусств «Современник» состоялось торжественное собрание. Как и прежде, здесь чествовали не только лучших сотрудников «Томскнефти» и сервисных предприятий, но и работников муниципальных учреждений.

В центре города 1 сентября развернулся стрежевской Арбат, где каждый желающий мог нарисовать свой портрет, сфотографироваться в необычном наряде, купить понравившуюся картину или красивую поделку. Здесь же были организованы игровые аттракционы, викторины, шла торговля шашлыками, таежными дарами и овощами, которые горожане вырастили на своих грядках. Любителям активного отдыха тоже было где развернуться: на улице Мира прошел велофестиваль, а в СОК «Нефтяник» состоялся фестиваль неолимпийских видов спорта.

Вечером для жителей и гостей города состоялся концерт группы «СерьГа», который завершился красочным фейерверком.

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