«Томь» уступила «Спартаку» в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 16 сентября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 14-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» встречалась с ФК «Спартак-2», сообщается на сайте томской команды.

Счет во встрече открыл Данил Полубояринов, поразивший ворота хозяев поля на 15-й минуте матча. Однако уже на 23-й минуте Анте Пулич сравнял счет. На 80-й минуте Сакала Джуниор Фэшн вывел гостей вперед и установил окончательный счет.

В результате матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. По итогам 14 туров томская команда занимает 12 строчку в турнироной таблице ФНЛ. Следующий матч «Томь» также проведет на домашнем поле 20 сентября, где в рамках 1/16 финала Олимп-Кубка России встретится с «Краснодаром».

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