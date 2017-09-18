«Ауди» врезалась в дерево в Томске, погиб пассажир
18 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
В ночь на субботу, 16 сентября, в Томске «Ауди А8» врезалась в дерево, в результате погиб пассажир, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 4.45 в районе ул.1-й Мостовой, 4. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением из-за чего автомобиль въехал в дерево.
В результате происшествия погиб пассажир, сидевший на переднем сидении.
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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