В Томске на «Городе IT» представят медицинский «IT-парк»

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) презентует сетевой медицинский проект «IT-парк», созданный в рамках программы опорных вузов, на конференции «Город IT», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На секции «IT в медицине», организованной СибГМУ, инициаторы проекта «IT-парк» представят его общую концепцию и экосистему, расскажут о возможностях для ускорения развития проектов в рамках IT-парка, образовательных программах, перспективных вакансиях и привлечении инвестиций.

«Сетевой медицинский IT-парк — одно из направлений, которое будет развиваться в СибГМУ как опорном вузе. Идея достаточно проста: объединить на одной площадке людей, обладающих междисциплинарными компетенциями. Если совсем условно — программиста и врача. Объединенные в команду, они могут разрабатывать и внедрять IT-решения для медицины и здравоохранения», — говорит руководитель секции «IT в медицине», и.о. заведующего кафедрой медицинской и биологической кибернетики с курсом медицинской информатики СиБГМУ Константин Бразовский.

К участию в проекте планируется привлечь все вузы Томска. Общей целью станет внедрение высокотехнологичных медицинских методик в кратчайшие сроки.

«Мы в самом начале пути, нам нужны партнеры и площадка для общения, поэтому конференция «Город IT» для нас — возможность, которую упускать нельзя», — добавил Константин Бразовский.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября 2017 года. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

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