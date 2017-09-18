Участники «санитарной» пятницы собрали почти 14 тыс.кубометров мусора в Томске

18 сентября 2017 / Томский Обзор

Сотрудники районных администраций, управляющих компаний и бойцы студенческих отрядов собрали почти 14 тыс. куб. м мусора в рамках первой «санитарной» пятницы в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

В Ленинском районе участники «санитарной» пятницы собирали мусор и косили травостой в пер. Дербышевский и Красный, а также в скверах по ул. Смирнова, Говорова, пр. Ленина и Кольцевому проезду.

В зеленой зоне села Тимирязевское студенты провели экологический субботник. Работники администрации Кировского района убирали мусор на пяти участках ул. Усова, Советская, Герцена, пр. Кирова, сотрудники управляющих компаний навели порядок во дворах 10 многоквартирных домов.

В Октябрьском районе кроме уборки в зеленых зонах участники «санитарной» пятницы очистили от мусора остановки пассажирского транспорта по ул. Парковая и Д. Бедного.

В сквере по ул. Алтайская, 105-107 работали сотрудники администрации Советского района и управляющих компаний, бойцы студотряда. Они также выкосили поросль на 10 участках улично-дорожной сети, покрасили садовые диваны, которые будут установлены в районных скверах.

Вывоз мусора с участков «санитарной» пятницы продолжится сегодня. Всего за минувшие выходные муниципальное «Спецавтохозяйство» вывезло на городской полигон 444 тонны ТБО, 90 тонн уличного смета и 205 куб. м мусора в мешках.

С 15 сентября постановлением главы города стартовал месячник благоустройства. В течении месяца «санитарные» пятницы будут организованы еженедельно.

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