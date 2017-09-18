Три пожара произошло за два дня на одной из улиц Томска, в МЧС не исключают поджоги

18 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Три пожара произошло 15—16 сентября на улице 2-й поселок Леспромкомплекса (ЛПК) в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Томской области.

Так, поздним вечером 15 сентября во дворе одного из домов загорелся припаркованный автобус ПАЗ, выгорел салон, частично обгорел моторный отсек.

Примерно через час загорелся находящийся рядом одноэтажный бревенчатый дом: сгорела деревянная обрешетка крыши, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены, выгорело внутри, обгорела прилегающая стена надворных построек. Общая площадь пожара составила 45 кв.м.

Вечером 16 сентября огонь охватил одноэтажный дощатый дом с крытым двором и баней. В результате пожара сгорели надворные постройки, обрешетка крыши дома, обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены; площадь пожара составила 100 кв.м.

В результате пожаров люди не пострадали.

В пресс-службе ведомства агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что одной из версий возникновения данных пожаров является поджог.

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