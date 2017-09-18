Томич украл трех лошадей и жеребенка

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали 35-летнего томича, подозреваемого в краже трех лошадей и жеребенка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, ночью мужчина проник на участок своих знакомых в деревне Кандинка, прошел на территорию загона для лошадей, и увел оттуда двух кобыл, жеребца и жеребенка. Затем подозреваемый заколол животных и продал мясо. При этом жеребенка подозреваемый оставил себе, поместив его в стайку к собственным лошадям.

В настоящее время жеребенок возвращен законной владелице. Сумма причиненного мужчиной ущерба оценивается в 209 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь томичу грозит до 6 лет тюрьмы.

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