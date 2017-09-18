Томич украл трех лошадей и жеребенка
18 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томские полицейские задержали 35-летнего томича, подозреваемого в краже трех лошадей и жеребенка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, ночью мужчина проник на участок своих знакомых в деревне Кандинка, прошел на территорию загона для лошадей, и увел оттуда двух кобыл, жеребца и жеребенка. Затем подозреваемый заколол животных и продал мясо. При этом жеребенка подозреваемый оставил себе, поместив его в стайку к собственным лошадям.
В настоящее время жеребенок возвращен законной владелице. Сумма причиненного мужчиной ущерба оценивается в 209 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь томичу грозит до 6 лет тюрьмы.
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