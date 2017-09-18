Древо семьи, любви и верности появилось в Стрежевом

18 сентября 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В Стрежевом появился арт-объект «Древо семьи, любви и верности». Этот проект разработала сборная ОАО «Томскнефть» ВНК в рамках 12-го городского молодежного турнира.

Проект не вошел в число победителей, но руководством Стрежевого было принято решение реализовать данную идею в подарок городу. Древо установили на аллее с правой стороны от Дворца искусств «Современник».

На открытие пригласили Степана и Веронику Василенко, которые в этот день зарегистрировали свой брак. Молодожены повесили на древо первый замок, закрыв свое счастье на ключ.

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