В Томске представят результаты исследования о привлечении и сохранении талантов

18 сентября 2017 / Томский Обзор

В понедельник, 25 сентября в Томске состоятся public talks по итогам исследования «Как привлечь и удержать талантливых людей? Миграционные мотивации российского креативного класса».

Исследование было проведено летом 2017 года в рамках магистерской программы по урбанистике Университета Глазго, Великобритания. Материалом для исследования был выбран Томск. В ходе работы магистрант-исследователь из Томска Элеонора Игнатович собрала, обработала и проанализировала мнения двенадцати «нынешних» и «бывших» томичей о причинах, которые удерживают их в Томске или мотивируют к переезду.

Участники public talks смогут задать исследователю интересующих их вопросы по теме исследования и поучаствовать в активном обмене мнениями всех участников встречи.

Мероприятие состоится 25 сентября 2017 года в 18:00 в Jazz Café Underground, пр. Ленина, 46.

Вход свободный.

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