Межениновская птицефабрика побывала на «Семейном пикнике»

18 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено Межениновской птицефабрикой

Пасмурным субботним днем в томском комплексе отдыха «Академия» прошел «Семейный пикник». На фоне прекрасных видов природы, в окружении разного рода ландшафтных композиций, а также беседок, качелек, шалашиков и фигурок семьи проводили время, участвуя в квесте, фотографируясь и, конечно же дегустируя вкусные жареные колбаски. Партнером мероприятия стала Межениновская птицефабрика.

«На наши пикники приходят как знакомые, так и не знакомые друг с другом люди. Мы помогаем им хорошо провести время, устраивая интересную программу для уикэнда. В этот раз посетителей ждали шоу с животными, тематический квест, мастер-класс по изготовлению кейк-попсов и песни под гитару», — рассказала одна из организаторов мероприятия Ксения Солодкина.

Несмотря на не самую благоприятную для пикника погоду, гости радовали себя горячим какао с маршмеллоу и таким полезным осенью клюквенным морсом.

Согревшись, гости праздника встретили первую звезду мероприятия - обезьянку Лолиту, которая показала настоящее цирковое шоу. После наступил долгожданный для многих момент — пришло время попробовать приготовленные тут же плов, долму, купаты от Межениновской птицефабрики, аромат которых вызывал неистовый аппетит у собравшихся.

Насытившись, выбравшиеся на пикник горожане, продолжили с удовольствием проводить время. Кто-то активно включился в прохождение квеста, кто-то отправился делать аквагрим, кто-то участвовал в предложенных аниматорами заданиях, а кто-то отправился делать фото на память.

Большим вниманием пользовался еще один участник главного городского праздника — ростовая кукла пельменей «Малышок». Забавный персонаж обнимался и фотографировался с детьми, а также принимал участие во всех «пикниковых» активностях.

«Мы принимаем участие в этом мероприятии уже второй раз. Такие встречи очень полезны - они сплачивают семьи, позволяют оторвать людей от экранов телевизоров и дают возможность получить удовольствие от интересного общения, дополненного вкусной едой на свежем воздухе. Для нас это мероприятие полезно еще и тем, что мы получаем независимую экспертную оценку прямо от наших потребителей. В такой неформальной обстановке можно узнать, что люди действительно думают о нашей продукции. Кто-то уже знаком с новинками, другие пробуют их впервые. В любом случае, людям нравится то, что мы производим, и мы искренне рады этому», — говорит специалист по продвижению Межениновской птицефабрики Елена Мазурик.

Финалом пикника стало награждение победителей и участников квестов, а также розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Среди них была и продукция детской линейки Межениновской птицефабрики. Приятным бонусом большим и маленьким победителям стала колбаса «Детская», колбаски «Бутуз» и сосиски «Малышок».

Фото предоставлено Межениновской птицефабрикой

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