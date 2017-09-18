Инвесторы готовы восстановить два деревянных дома

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Еще два томских инвестора готовы приступить к восстановлению объектов деревянного зодчества, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации Томска состоялось второе заседание городской комиссии по вопросам установления льготной арендной платы для объектов культурного наследия или объектов деревянного зодчества. Комиссия рассмотрела обращения от арендаторов двух зданий – по Фрунзе, 32а, и по ул. Пушкина, 24. На сегодня оба подготовили проектно-сметную документацию (ПСД) по капитальному ремонту объектов.

«Арендаторами выполнены оба условия, которые позволяют нам установить для них льготную арендную плату в размере 10% от обозначенной в договоре. Организации добросовестно исполняют свои платежные обязательства перед бюджетом города, подготовили проектно-сметную документацию и получили по ней все необходимые согласования», – акцентировал председатель комиссии, и.о. заммэра Томска Михаил Ратнер.

Согласно представленной смете, в капитальный ремонт дома по пр. Фрунзе, 32а, ООО «Универсал» намерено вложить 16,5 млн рублей. Затраты ООО «Любимый город» на восстановление облика здания по ул. Пушкина, 24, составят порядка 43,4 млн рублей. Решением городской комиссии для обеих организаций размер ежегодной платы за землю и за объект сокращен на 90%.

Льгота для арендаторов действует два года, что стимулирует их завершить строительно-монтажные работы в этот сжатый срок. После выполнения капитального ремонта арендная плата за здание будет составлять 1 рубль в год.

Напомним, в июне 2017 года комиссия согласовала предоставление льготы для арендатора здания по пр. Кирова, 27а. Сегодня инвестор уже ведет ремонтные работы согласно представленной ПСД. До конца года завершить подготовку проектной документации планируют арендаторы домов еще по четырем адресам: ул. Пушкина, 5, Трифонова, 1, пр. Ленина, 25/1 и Кривая, 8.

Всего на сегодня инвесторам по договорам долгосрочной аренды на 49 лет переданы десять деревянных зданий Томска. В октябре администрация выставит на торги еще четыре здания по ул. Лермонтова, 24, ул. Гоголя, 18/1, ул. Пушкина, 28в и ул. Пушкина, 28а.

Иллюстрация: Admin.tomsk.ru

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