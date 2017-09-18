В Томской области спасатели третьи сутки ищут выпавших из лодки рыбаков

18 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Колпашевском районе третий день продолжаются поиски троих мужчин, которые выпали из лодки во время ночного выхода на воду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь с 15 на 16 сентября поступило сообщение о том, что в районе острова Тягаловский Колпашевского района перевернулась лодка «Казанка» с пятью мужчинами на борту. Все они жители Новосибирска, которые приехали на рыбалку и вышли на воду, пренебрегая правилами безопасности (в ночное время, при высокой волне, без спасательных жилетов). Двоих мужчин удалось спасти местным рыбакам, судьба троих до сих пор неизвестна.

За два дня спасатели и волонтеры обследовали 30 километров береговой линии, 25 квадратных километров акватории, 30 квадратных километров с применением вертолета Ми-8 ООО «ГазпромАвиа». В поисках также были задействованы беспилотники.

В воскресенье в поисках пропавших были задействованы 71 человек и 24 единицы техники (из них 10 плавсредств, 2 беспилотных авиационных системы), в том числе от МЧС России 46 человек и 17 единиц техники. Поиски положительных результатов не дали. Сегодня работы продолжены. Группировка, задействованная в поисках, увеличена на 11 человек.

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