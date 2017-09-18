Томск признан самым комфортным городом Сибири

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2017 // Фото: Индекс-городов.рф

Томск занял первое место среди сибирских городов по уровню комфортности в исследовании КБ «Стрелка».

Томск набрал 173 балла из 300 возможных. В исследовании также принимали участие города «миллионники» — Новосибирск(137 баллов) и Красноярск(141 балл). В исследовании учитывались общегородское пространство и качество жилья, за которые у Томска высокая оценка. Хуже обстоят дела с озеленением.

«Такой инструмент позволяет четко увидеть, как мы смотримся „со стороны“, в общенациональной сводке, над чем еще нужно поработать, к чему стремиться. Рейтинг сравнивает практически все крупные и средние города страны, но нам, конечно, важно сопоставление с ближайшими „соседями“ — городами Сибири, где климатические и социально — демографические условия примерно одинаковые», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

На втором месте оказался Иркутск и третье место занял Кемерово. Далее идут Красноярск, Улан-Удэ, Новосибирск и Чита. Самым некомфортным городом по данным исследования стал Омск, который набрал 128 баллов.

Цель Индекса качества городской среды не только в том, чтобы оценить город, но и в том, чтобы понять, где в городе плохо и почему. Система оценки состоит из 120 показателей, каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды по одному из критериев.

В зависимости от доступности данных и появления новых способов анализа городских территорий каждый год выбирается набор из 30 показателей.

«Такой индекс можно сопоставить с медицинской экспресс-диагностикой, проводимой для того, чтобы выявить основные проблемы развития города. После того как проблема обнаружена, можно переходить к ее более углубленному изучению и рекомендовать конкретную программу лечения», — отмечают исследователи.

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