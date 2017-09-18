Завтра утром томичей ждет небольшой дождь

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра утром и днем, 18 сентября, в Томске ожидается небольшой дождь, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на томский Гидрометцентр.

«В Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы 10-15 м/с. Температура ночью +7…+9 °С, днем +11…+13 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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