Сергей Жвачкин вступил в должность губернатора Томской области

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Инаугурация губернатора Томской области Сергея Жвачкина состоялась в понедельник на торжественном собрании регионального парламента, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Вступая в должность губернатора Томской области, клянусь честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать Конституцию Российской Федерации, защищать права и свободы человека и гражданина, служить процветанию области и благополучию ее жителей», — сказал Сергей Жвачкин, принимая присягу главы региона.

После этого он подписал присягу и передал ее на хранение в Законодательную думу Томской области.

«Дорогие друзья, для меня высокая честь вновь стать губернатором лучшей области стране. Я бы не принял решение участвовать в выборах губернатора, если бы не чувствовал доверие жителей. Я также чувствую ответственность за миллион жителей, самый лучший миллион нашей страны», — сказал Сергей Жвачкин после подписания присяги.

Он выразил уверенность, что вместе с жителями региона сможет решить многие проблемы, «если мы слезем с дивана, выйдем их интернета и начнем изменять жизнь реальными делами, а не домашним ворчанием».

В свою очередь полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, выступая на инаугурации, отметил, что Томская область за время работы Сергея Жвачкина на посту губернатора стала привлекательной для российских и иностранных инвесторов, местные органы власти ответственно подошли к выполнению «майских указов».

«Уверен, что вы не будете останавливаться на достигнутом. Желаю сил и энергии, направленных на развитие региона и повышение уровня жизни томичей. Лучшим подтверждением верного выбора избирателей пусть будут высокие результаты и реальные достижения», — добавил Сергей Меняйло.

Сергей Жвачкин родился в 1957 году в Перми, окончил Тюменский инженерно-строительный институт, после чего работал на предприятиях нефтяной отрасли на севере Томской области. В 1994 году возглавил АО «Томскгаз», которое занялось реализацией программы по добыче газа в Томской области, в 1999 году стал президентом ОАО «Востокгазпром». В 2004 году был назначен на должность гендиректора компании «Кубаньгазпром» (позднее — «Газпром трансгаз Краснодар»).

С 2012 года он занимал пост главы Томской области, в феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. 10 сентября Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области, набрав 60,58% голосов.

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