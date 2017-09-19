Утром в Томске перекрыли часть ул.Алтайской

19 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня утром, 19 сентября, в Томске временно прекращено движение на участке ул.Алтайская, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от дома №101 до дома №107. Здесь с 8.00 сегодняшнего дня до 24.00 28 сентября будет ограничено движение в связи с работами по прокладке трубопровода, устройству колодцев и переврезок по ул. Алтайской.

Для информирования автомобилистов об изменении схемы движения здесь разместят временные дорожные знаки.

Томичей просят выбирать для движения другие пути в указанный период времени.

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