Водитель «Нивы» погиб при столкновении с ПАЗом на томской трассе (ФОТО)
19 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 18 сентября, в Томске на Кузовлевском тракте столкнулись «Шевроле Нива» и ПАЗ. В результате ДТП погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 17.00 на Кузовлевском тракте, 27. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате происшествия водитель «Нивы» погиб.
Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Очевидцев ДТП просят звонить в следственный отдел по телефону: 794-719, либо в дежурную часть по телефону: 66-44-22.
Фото: 70.мвд.рф
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