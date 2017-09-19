Водитель «Нивы» погиб при столкновении с ПАЗом на томской трассе (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 18 сентября, в Томске на Кузовлевском тракте столкнулись «Шевроле Нива» и ПАЗ. В результате ДТП погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.00 на Кузовлевском тракте, 27. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате происшествия водитель «Нивы» погиб.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Очевидцев ДТП просят звонить в следственный отдел по телефону: 794-719, либо в дежурную часть по телефону: 66-44-22.

Фото: 70.мвд.рф

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