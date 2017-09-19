Завтра в Томске начнется отопительный сезон

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 20 сентября, в Томске официально стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр города Иван Кляйн, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в Томске глава города принял решение о начале отопительного сезона 2017-2018 годов с завтрашнего дня», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что предприятиям - поставщикам тепловой энергии рекомендовано с 20 сентября начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем. Главам районов поручено взять под контроль включение инженерных систем потребителей тепловой энергии.

Напомним, подключение объектов социальной сферы началось почти на две недели раньше. Сегодня тепло получают уже 211 объектов соцсферы, среди которых 55 школ, 108 детских садов, 21 медицинское учреждение. Также 63 томских многоквартирника досрочно получили отопление.

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