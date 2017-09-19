В Томской области Renault столкнулся с двумя автомобилями, его водитель погиб

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 18 сентября, в Томской области произошло тройное ДТП, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 18.45 в Шегарском районе, на 75-м километре трассы Томск-Колпашево. Здесь Renault Logan въехал в движущийся впереди ГАЗ-27851, а затем столкнулся со встречным Ford Mondeo. После этого иномарка продолжила движение, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате происшествия 33-летний водитель автомобиля Renault Logan от полученных травм скончался. Обстоятельства происшествия выясняются.

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