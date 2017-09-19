18+
18+

Губернатор Томской области поручил изменить структуру администрации

Томские новости, администрация структура новый губернатор Жвачкин Белый дом Губернатор Томской области поручил изменить структуру администрации

Сегодня, 19 сентября, избранный губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил в течение месяца внести изменения в структуру администрации области, передает пресс-служба обладминистрации.

Он упразднил пост заместителя губернатора по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Направление по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса глава региона передал из промышленного блока администрации в экономический. А вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта — из социального блока в блок по внутренней политике.

Также из социального блока губернатор выделил департаменты среднего образования и профессионального образования, передав эти вопросы в управление блока по науке и высшему профессиональному образованию.

«Я принял решение объединить в единый блок все образование — от детских садов до академических институтов. Считаю, что такой подход позволит выстроить системную работу в этой сфере, поможет нам сопровождать талантливую молодежь от детсадовской группы до аспирантуры. Научно-образовательный комплекс — это одно из главных конкурентных преимуществ Томской области, а скорость изменений в этой сфере с каждым годом все выше. Нам нужно успевать за этими изменениями», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Кроме того, губернатор продлил трудовые договора со своими заместителями Андреем Антоновым, Юрием Гурдиным, Сергеем Ильиных, Андреем Кнорром, Евгением Паршуто, Анатолием Рожковым, Игорем Толстоносовым, Игорем Шатурным, Александром Шестаковым и Александром Феденевым, а также с управляющим делами администрации области Анатолием Ивановым.

Сегодня же глава региона вновь делегировал в Совет Федерации Федерального Собрания России Виктора Кресса, последние пять лет представлявшего исполнительную власть региона в верхней палате российского парламента.

«Кадровые решения я принял, основываясь не столько на личных симпатиях, сколько по результатам работы каждого заместителя и многочисленных встреч в городах и районах. Жители области в целом положительно оценили и эти результаты, и потенциал моей команды. Наши оценки совпали», — прокомментировал изменения избранный губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Тэги/темы: