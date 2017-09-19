Губернатор Томской области поручил изменить структуру администрации

19 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 19 сентября, избранный губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил в течение месяца внести изменения в структуру администрации области, передает пресс-служба обладминистрации.

Он упразднил пост заместителя губернатора по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Направление по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса глава региона передал из промышленного блока администрации в экономический. А вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта — из социального блока в блок по внутренней политике.

Также из социального блока губернатор выделил департаменты среднего образования и профессионального образования, передав эти вопросы в управление блока по науке и высшему профессиональному образованию.

«Я принял решение объединить в единый блок все образование — от детских садов до академических институтов. Считаю, что такой подход позволит выстроить системную работу в этой сфере, поможет нам сопровождать талантливую молодежь от детсадовской группы до аспирантуры. Научно-образовательный комплекс — это одно из главных конкурентных преимуществ Томской области, а скорость изменений в этой сфере с каждым годом все выше. Нам нужно успевать за этими изменениями», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Кроме того, губернатор продлил трудовые договора со своими заместителями Андреем Антоновым, Юрием Гурдиным, Сергеем Ильиных, Андреем Кнорром, Евгением Паршуто, Анатолием Рожковым, Игорем Толстоносовым, Игорем Шатурным, Александром Шестаковым и Александром Феденевым, а также с управляющим делами администрации области Анатолием Ивановым.

Сегодня же глава региона вновь делегировал в Совет Федерации Федерального Собрания России Виктора Кресса, последние пять лет представлявшего исполнительную власть региона в верхней палате российского парламента.

«Кадровые решения я принял, основываясь не столько на личных симпатиях, сколько по результатам работы каждого заместителя и многочисленных встреч в городах и районах. Жители области в целом положительно оценили и эти результаты, и потенциал моей команды. Наши оценки совпали», — прокомментировал изменения избранный губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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