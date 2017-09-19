В Томске нашли два многоквартирника-самостроя

19 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В этом году межведомственная комиссия администрации выявила в Томске два многоквартирника-самостроя. Адреса домов, строящихся с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, без необходимых разрешений или с существенным их нарушением, размещены в открытом доступе для томичей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего с 2011 года администрацией Томска выявлены 437 объектов, признанных самостроями. Из них 58 зданий имеют признаки многоквартирных домов. Чтобы обезопасить томичей от приобретения квартир в домах-самостроях, в публичном доступе на сайте администрации Томска размещен перечень таких адресов.

На заседании профильного комитета городской думы председатель департамента архитектуры Анна Касперович отметила, что решение проблемы строительства самовольного многоквартирников на сегодня остается важнейшей задачей различных структур. Приобретая квартиры в таких домах, томичи сталкиваются с отказом в государственной регистрации права собственности, с невозможностью получения налогового вычета, а также с тем, что дома не могут быть подключены к сетям тепло- и водоснабжения, электросети. Кроме того, недобросовестные застройщики не могут гарантировать безопасность постройки.

«В 2014 году для повышения эффективности строительного контроля нами создана межведомственная комиссия. На сегодня можно сказать, что меры, которые мы принимаем, медленно, но дают результат. Благодаря этому среди самостроя многоквартирных домов почти нет», - подчеркнула начальник городского департамента архитектуры и градостроительства.

Так, по сравнению с 2012 годом, когда таких адресов было выявлено 26, в 2017 году количество снизилось в десять раз – это дома-самострои по ул. Чепалова, 44, и пер. Болотный, 3а. По обоим на сегодня ведутся судебные разбирательства. Всего же в 2017 году комиссией принято решение по 28 самовольно построенным объектам, из них по трем уже исполнены судебные решения о сносе.

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