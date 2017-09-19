Кедровая аллея появилась на площади Новособорной в Томске

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2017 // Фото: Валерий Доронин

Сегодня, 19 сентября, сотрудники томских предприятий, занятых в реконструкции площади Новособорной, участвовали в закладке новой аллеи из 26 кедров, сообщает пресс-служба мэрии.

Новая аллея расположилась вдоль ул. Советская (до памятника «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу»). В дальнейшем томские предприятия возьмут шефство над высаженными кедрами и будут следить за их состоянием. В высадке участвовали представителями строительных компаний «Интерстрой» и «Телестрой Инвест», муниципального предприятий «Томскстройзаказчик» и ООО «Горсети».

Напомним, реконструкция площади завершилась 5 сентября 2017 года посадкой новых аллей – из 25 молодых лип и 31 яблони. Всего в Год экологии на Новособорной высажено более 700 саженцев кедров, лиственниц, ясеней, сирени венгерской, трескуна амурского, яблонь, елей, лип и рябин. Все сорта хорошо приживаются в сибирском климате и смогут долгие годы украшать главную площадь города.

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