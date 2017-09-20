Депутаты Гордумы настаивают на решении вопроса со строительством многоквартирника в пер. Школьный, 5

20 сентября 2017 / Партнерский материал / Фото: Томский Обзор

Депутаты Думы города Томска в ходе очередного заседания комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре обсудили незаконное строительство многоквартирного дома по адресу пер. Школьный, 5.

По словам председателя комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре Андрея Петрова, обращение по поводу законности строительства дома по пер. Школьный, 5 от жителей переулка поступило в Гордуму еще в 2015 году. Выяснилось, что застройщик изначально подавал запрос на получение разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Отказ администрации города в выдаче разрешения на возведение многоквартирного дома на данном участке был оспорен застройщиком в суде. В результате за два года по адресу пер. Школьный, 5 вместо дома на три квартиры было возведено строение, рассчитанное на 36 квартир. При этом строительство ведется с нарушениями: во время работ обрушились балконы здания, соседние участки оказались завалены строительным мусором.

Кроме того, подчеркнул Андрей Петров, территория застройки (район Белого озера) входит в зону охраны объектов культурного наследия, что накладывает определенные ограничения на строительство.

По словам начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска Анны Касперович, суд первой инстанции отклонил иск департамента к застройщику с требованием привести объект в соответствие с техническими характеристиками выданного ранее разрешения на строительство. Апелляционный суд лишь частично удовлетворил требования администрации. Возможный выход из ситуации — не выдавать разрешение на ввод здания в эксплуатацию и повторно обжаловать решение суда.

«К сожалению, практика показывает, что суды встают на сторону недобросовестных застройщиков. Зачастую единственный момент, за который можно ухватиться, это угроза безопасности граждан. Это единственный крючок, за который может зацепиться городская администрация, если она будет подавать в суд на застройщика», — прокомментировал Андрей Петров.

В свою очередь, депутат Василий Музалев обратил внимание, что это уже не первый случай незаконного строительства:

«У нас уже есть прецедент — пер. Вагонный, 6. Дом построен по такой же схеме — изначально выдано разрешение на индивидуальное строительство, а в итоге — многоквартирный дом со всеми вытекающими проблемами с электроснабжением и канализацией. С этой ситуацией нужно бороться».

«Я поддержу коллег — своим бездействием мы обижаем и не защищаем томичей, которые живут рядом с этими самостроями. В Академгородке построено три многоквартирника вместо коттеджа. Сегодня этот владелец выиграл не только суд в области, но пошел еще дальше. Если мы не будем двигаться в этом направлении, мы просто оставим своих жителей один на один с самостроями. Нужно найти какое-то типовое решение, поднять информационный шум вокруг таких домов, чтобы уберечь дольщиков», — отметил член комитета Константин Беляков.

По итогам заседания комитета было принято решение обратиться в межведомственную комиссию по выявлению объектов самовольного строительства с просьбой повторно рассмотреть вопрос о законности строительства дома по пер. Школьный, 5; привлечь к последующему обсуждению и решению ситуации представителей областного комитета по охране объектов культурного наследия. Также было предложено выступить с инициативой наделения полномочиями по строительному контролю за самовольными объектами органов местного самоуправления. Предложения поддержаны депутатами единогласно.

Тэги/темы: