В промзоне Стрежевого закрыли игорный зал

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области возбудили уголовное дело об организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служа регионального СУ СКР.

По предварительным данным, с июля 2017 года в промышленной зоне Стрежевого в одном из нежилых помещений 47-летний местный житель организовал проведение азартных игр на игровых автоматах. Мужчина подобрал обслуживающий персонал – охранников и администраторов, которым выплачивал зарплату.

Первого сентября незаконную деятельность пресекли сотрудники МВД и бойцы подразделения СОБР Управления Росгвардии в ходе совместной операции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Расследование уголовного дела продолжается.

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