В Томске пройдет не-лекция о современном искусстве

19 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский филиал ГЦСИ

В пятницу, 22 сентября, в Сибирском филиале Государственного центра современного искусства (пер. Нахановича,3а) исследователь и теоретик Дмитрий Галкин приглашает к разговору с современными российскими художниками, сообщают организаторы.

«Всегда интересно услышать не только комментарии и толкования, но и высказывания от первого лица. И дело не только в анализе творчества или рефлексии опыта. И даже не в возможности что-то уловить между строк. Художник особым образом может приоткрыть для нас механику и логику этого для многих всегда непонятного мира современного искусства», — говорится в сообщении.

Начало: 22 сентября в 18.30. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

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