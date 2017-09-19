Завтра в Томске будет ветрено и дождливо

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 20 сентября, в Томске возможно ветра до 13 м/с, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В регионе ночью в отдельных районах возможны небольшие дожди, местами умеренные, утром местами туманы. Ночью возможно понижение температуры до -4°С», — говорится в сообщении.

В Томске же ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью местами усиление до 13м/с. Температура ночью +4…+6 °С, днем +8…+10 °С.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила личной безопасности и правила дорожного движения.

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