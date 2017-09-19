Патрульный автомобиль Росгвардии сбил 8-летнюю девочку в Томской области

19 сентября 2017 / Томский Обзор

Сотрудник Росгвардии на служебном автомобиле наехал на ребенка в городе Северске Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

"На проспекте Коммунистическом в Северске водитель патрульной машины управления Росгвардии по Томской области наехал на восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу. В результате ДТП ребенка доставили в медицинское учреждение с травмами", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту ведомство инициировало доследственную проверку.

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