Депутаты Гордумы: необходимо оперативно сообщать томичам о случаях «самостроя»

20 сентября 2017 / Партнерский материал

Депутаты Думы города Томска в ходе заседания комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре обсудили результаты работы городской администрации по предотвращению самовольного строительства капитальных объектов на территории города.

С 2012 года в Томске работает межведомственная комиссия по выявлению объектов самовольного строительства. По информации департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска, за время работы комиссии в городе было выявлено 437 незаконно построенных объектов, из них 58 — дома с признаками многоквартиности. При этом количество самовольно возведенных объектов снижается: за шесть месяцев 2017 года в городе выявлено 28 самостроев, два из которых являются многоквартирными — это дома по ул. Чепалова, 44, и по пер. Болотному, 3а. Для сравнения в 2011 было выявлено 77 самовольно возведенных объектов, 11 из которых являлись многоквартирными домами; в 2012 году — 47 объектов (26 домов); в 2013-м — 60 и (11 домов); в 2014-м — 60 самостроев (3 дома); в 2015-м — 103 (5 домов); в 2016-м — 62 самостроя.

Помочь борьбе с самовольным строительством может отмена дачной амнистии, отмечают в департаменте. В этом случае собственники не смогут регистрировать объекты без разрешения на ввод в эксплуатацию, а контролирующие органы получат возможность проверять объекты на фактическое соответствие требованиям проектной документации.

Депутат Елена Телкова заметила, что отмена дачной амнистии может в первую очередь негативно отразиться на обычных гражданах, а не на недобросовестных застройщиках.

«Предлагаю подумать над другим решением ситуации. Дачная амнистия — это сокращенная процедура регистрации жилых домов, в том числе и законно построенных. Туда попадает большое количество законопослушных людей, которые могут по упрощенной схеме зарегистрировать свои постройки. Нужно разработать комплекс мер, отладить межведомственное взаимодействие с органами, которые проводят регистрацию недвижимости», — сказала Елена Телкова.

В ходе обсуждения депутаты Гордумы подчеркнули необходимость усиления мер по информированности населения Томска о незаконно строящихся объектах, чтобы уберечь горожан от покупки квартир в таких домах. Так, депутатов Константин Беляков предложил устанавливать рядом с домами-самостроями баннеры с предупреждающей информацией. В свою очередь, депутат Виктор Носов выступил с предложением организовать на сайте администрации раздел, где будут размещаться адреса домов с признаками многоквартирности.

«Вопрос самовольного строительства для Томска пока стоит остро, несмотря на тенденцию к снижению количества незаконно построенных объектов. Администрации города необходимо пересмотреть комплекс мер по борьбе с недобросовестными застройщиками и при помощи средств массовой информации донести до населения сведения об опасности приобретения жилья в самовольно возведенных многоквартирных домах», — отметил председатель комитета о градостроительству, землепользованию и архитектуре Андрей Петров.

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