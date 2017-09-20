Движение по ул. Петропавловской в Томске будет ограничено до 20 октября

20 сентября 2017 / Томский Обзор

До 24 часов 20 октября с утра среды, 20 сентября, будет ограничено движение автомобилей по ул. Петропавловская на участке от ул. Красноармейская до ул. Алтайская, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Временное ограничение движения транспорта связано с проведением ООО «Томскводоканал» работ по замене участка водопровода на ул. Петропавловская.

Администрация Томска просит горожан выбирать для движения другие пути в указанный период времени.

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