В Томске на Белом озере вырубают аварийные деревья

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Подрядчики мэрии приступили к сносу аварийно опасных деревьев в зеленой зоне сада «Белое озеро», сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в рамках муниципального контракта подрядчику предстоит снести 17 потенциально опасных тополей. Эти деревья старовозрастные, с наклоненными стволами, имеют морозобойные трещины и признаки гнили.

По информации городского комитета озеленения и природного комплекса, снос тополей преимущественно проводят вблизи детской площадки. Также на территории всего сада деревья будут подрезаны. В будущем здесь будут высажены березы и сортовые ивы с белым и серебристым цветом окраса ствола.

Работы по сносу и подрезке деревьев проводят в рамках подготовки территории к реализации федерального проекта программы «Формирование комфортной городской среды». Напомним, в 2017 году планируется завершение реконструкции территории сада «Белое озеро». Здесь продолжат благоустроительные работы, которые включают в себя замену плиточного покрытия прогулочных дорожек, модернизацию детской игровой площадки, оборудование территории для маломобильных групп населения, включая приведение в нормативное состояние существующих пандусов и обустройство тактильной плиткой входа в парк со стороны ул. Пушкина. На детской площадке будет сделано новое покрытие и добавлены гимнастические комплексы.

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