Утром в Томске ограничили движение по ул.А.Беленца

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске на двое суток ограничат движение транспорта по ул.А.Беленца, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение начало действовать сегодня утром, в 8.00 на участке от ул.Гагарина до пр.Ленина. Предполагается, что оно продлится до 8.00 пятницы, 22 сентября.

Временное ограничение связано с проведением АО «Томск РТС» работ по строительству теплотрассы по программе «Последняя миля».

Томичей просят выбирать для движения другие пути в указанный период времени.

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