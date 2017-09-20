Член томской этнической банды получил 10 лет колонии за поставку и продажу наркотиков из Тувы

20 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Кировский районный суд Томска признал виновным члена преступной группы в контрабанде и продаже растительных наркотиков и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«В марте 2017 года удалось вскрыть и перекрыть канал поставки в регион наркотиков растительного происхождения из республики Тува. Сотрудники ФСБ задержали члена преступной группы, который оказался представителем одной из национальных диаспор. Из незаконного оборота изъято 8 кг запрещенных веществ», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что члены преступной группы собирались продавать наркотики в районе учебных корпусов томских вузов, а также в районе школы.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) .

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