Томские айтишники разрабатывают аналог Telegram

20 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Томская компания SibEDGE работает над мобильным мессенджером для корпоративного пользования, который будет хранить данные внутри периметра компании-заказчика. Ближайший аналог томской разработки с точки зрения безопасности — Telegram, сообщает региональный инновационный портал.

Главная особенность мессенджера — надежность в хранении и использовании информации. В разработке применены решения, гарантирующие защиту данных. Алгоритм шифрования дает пересылаемым сообщениям повышенную степень конфиденциальности, а настройки приложения позволяют устанавливать сроки, в которые все данные в чате уничтожаются без возможности восстановления.

По функционалу приложение близко к привычным Telegram или WhatsApp, никаких дополнительных навыков для работы с ним не требуется. При этом сотрудники компании могут не бояться утечек информации.

«Мессенджер будет устанавливаться индивидуально для каждой компании-заказчика с полной поддержкой существующих политик безопасности организации. Зачастую данные мессенджеров хранятся на удаленном сервере. В нашем случае вся информация находится внутри инфраструктуры компании-заказчика. Система настраивается индивидуально, программа адаптивная, с возможностью расширения функционала в зависимости от требований», — рассказал руководитель проектного офиса SibEDGE Евгений Колпашников.

Работу над приложением SibEDGE ведет с февраля 2017 года.

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