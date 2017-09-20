Водитель иномарки пострадал в ДТП на трассе Томск — Мариинск (ФОТО)
20 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера днем, около 14.50, на 20 километре трассы Томск — Мариинск столкнулись три грузопассажирских автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, фургон Мазда, двигаясь в сторону Мариинска, выехал на встречную полосу, где столкнулся Ниссаном, в который, в свою очередь, въехала двигавшаяся позади «Газель».
В результате ДТП 23-летний водитель Мазды доставлен в медицинское учреждение.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото: 70.мвд.рф
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