Водитель иномарки пострадал в ДТП на трассе Томск — Мариинск (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, около 14.50, на 20 километре трассы Томск — Мариинск столкнулись три грузопассажирских автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, фургон Мазда, двигаясь в сторону Мариинска, выехал на встречную полосу, где столкнулся Ниссаном, в который, в свою очередь, въехала двигавшаяся позади «Газель».

В результате ДТП 23-летний водитель Мазды доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: 70.мвд.рф

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