ТДСК построит общежитие для ТГУ за 792 млн рублей

Минобрнауки РФ заключило контракт с ООО «Строительно-монтажное управление Томской домостроительной компании» (СМУ ТДСК, входит в холдинг «ТДСК») на строительство общежития для Томского госуниверситета, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Маркетинг».

СМУ ТДСК стало единственной компанией, принявшей участие в аукционе. Контракт будет заключен по начальной цене — 792,26 млн рублей.

Для реализации контракта компания получила трехлетнюю гарантию Газпромбанка на 237 млн рублей.

Как сообщалось, ТГУ планирует построить общежитие для студентов из двух корпусов 12 и 15 этажей, соединенных витражным переходом на уровне 3–4 этажей. Также к общежитию будет пристроено одноэтажное здание с актовым залом. Общее количество мест — 790.

Общежитие расположится на берегу реки Томи между стадионом и одним из учебных корпусов университета.

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