Представители власти и бизнеса собрались на Форуме промпартнеров в Томском госуниверситете

21 сентября 2017 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

Во вторник, 20 сентября, в органном зале Томского госуниверситета состоялся Форум промышленных партнеров. Представители бизнеса, федеральной власти и научного сообщества обсудили проблемы управления инновационной деятельностью предприятий, внедрения инструментов открытых инноваций и взаимодействия предприятий реального сектора с университетами и академическими институтами.

В работе форума приняли участие представители более 30 компаний-партнеров ТГУ, работающих в России и за рубежом. Своим мнением поделились представители «ЭлеСи», «Элекард Девайсез», «Сибирского химического комбината», Газпромбанка, «Сибирской угольной энергетической компании» и других. Заседания форума проходили и на площадках партнеров университета: ООО «НИОСТ», АО НПФ «Микран», ООО «АртЛайф».

Ключевая идея форума — рассказать от «первого лица» об успехах и неудачах создания и внедрения инновационных продуктов и услуг, найти точки соприкосновения бизнеса и университета. Поэтому формат привычной деловой программы дополнили воркшопы, дискуссии и выезды на действующие производственные площадки отраслевых лидеров.

Дискуссию открыл Александр Пискунов, помощник Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, руководитель «Объединенного центра социальных показателей и индикаторов» Института социально-политических исследований РАН. Он рассказал о макроэкономических тенденциях и предположил, какое место в них может занять СФО в целом, а также томские предприятия и томские вузы в частности.

«На самом деле это некое, если не окно, то форточка, возможностей для того, чтобы университету вписаться в формирование интерфейсов между властью, бизнесом и обществом. Если нам удастся согласовать видение будущего, скооперировать усилия основных акторов с тем, чтобы они не блокировали друг друга, то это будет серьезный результат», — отметил Александр Пискунов.

Он также подчеркнул, что современную конкурентноспособную экономику без науки построить нельзя. Поэтому такого рода площадка для коммуникации и представителей промышленности, и представителей политического руководства разного уровня и науки, которая «мучительно ищет свое место» в современном мире продуктивна потому, что формируется общий язык, общая метрика пространства развития и понимание его направления.

«Президентом сформулированы основные направления государственной политики. Он свою миссию выполнил, сформировал институциональное пространство в виде документов стратегического планирования (172 ФЗ и его развитие). Вопрос в том, что в этом институциональном пространстве, когда заданы основные векторы развития, должны сформироваться ресурсы, технологии и субъекты для того, чтобы мы организовали это движение. Сами по себе документы стратегического планирования могут стоять на полочке достаточно хорошо, если нет людей, которые вносят жизнь, то это все бесперспективно, — добавил Александр Пискунов. — Я считаю, что здесь хороший шанс сфокусироваться на наиболее сложных, но и наиболее перспективных направлениях обеспечениях конкурентоспособности, жизнеспособности и региона, и страны в целом».

Вторым спикером выступил управляющий партнер «Лаборатория институционального проектного инжиниринга» Рубен Помбухчан. Он рассказал о том, как корпоративные структуры могут выживать в условиях современной экономики. Живую реакцию вызвало сравнение капитализаций компаний UBER и «Роснефти». Участники форума дискутировали на тему места и необходимости производства, которое уходит на задний план в условиях набирающей популярность технологии блокчейна.

«Изначально мы ставили перед собой цель создать центр, который позволит начать развитие территории, как региональной, так и межрегиональной, трансграничной. Потому что ТГУ и ректор ТГУ на сегодняшний момент объединили в себе ряд компетенций, в том числе и Сибирский открытый университет. Поэтому приехал Александр Пискунов, который работает с СФО, с Сибирским соглашением, чтобы создать центр инициатив снизу. А мы со своей стороны, как бизнес, создаем условия для интеграции вуза, среды, промышленности — реальные активы и органы госвласти, чтобы на основе этого создать новую форму кооперации инвестиционной деятельности и повысить привлекательность инвестиций. Недокапитализация активов повальная в стране, а у нас достаточно высокий уровень роста капитализации может быть, примерно в 10 раз. И только за счет этого мы можем повысить капитализацию, а это сформирует фонды развития. Основная идея в этом», — отметил Рубен Помбухчан.

В свою очередь, проректор по инновационной деятельности ТГУ Константин Беляков отметил, что только общение позволяет рождаться новым проектам и идеям:

«Эта площадка создана для того, чтобы синхронизироваться, подумать, как трансформировать то, что мы уже наработали за этот год. Итогом форума должно стать совместное заявление, либо дорожная карта, либо резолюция о том, что мы идем туда, куда нужно. Все понимают сегодня, что университет должен несколько трансформироваться. У него должна появиться региональная, предпринимательская повестка, и мы это реализуем. Промпартнеры об этом слышат и знают», — подчеркнул Константин Беляков.

Он также отметил, что в форуме приняли участие химики-технологи, университеты, промышленность (в частности, «Сибур»), банки (Газпромбанк, Альфа-банк).

«Самое главное, что мы создаем сетевую структуру, которая быстро реагирует на потребности. И в этом отношении у Томска есть большое преимущество, по сравнению с другими. У нас работает модель „короткого плеча“. Если возникает какая-то идея, у нас ее реализовать достаточно просто. Есть промпартнеры, вузы, конструкторы. Мы можем за один день их обзвонить и пригласить работать. Это свойственно Томску, Питеру и, может быть, Москве и Казани. Вот эти четыре места, где можно очень быстро поднимать проект».

Он также добавил, что такое преимущество даёт университетская среда в целом. И в данном случае нет разделения на студентов разных вузов, потому что все они (студенты) являются агентами воздействия на создание новой среды.

Томский государственный университет — первый в стране, где был создан Совет промышленных партнеров. ТГУ готовит кадры для компаний, организует курсы повышения квалификации, решает технологические задачи на производстве и выступает партнером при создании инновационных разработок. На сегодняшний день университет имеет действующие соглашения с 81 промышленной компанией.

Фото: Вероника Белецкая

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