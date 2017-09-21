Депутаты Гордумы обсудили план мероприятий по созданию в Томске доступной среды для инвалидов

Партнерский материал / Фото: 21 сентября 2017 // Фото: pixabay.com

Депутаты Думы города Томска на очередном заседании комитета по социальным вопросам обсудили план мероприятий по повышению доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

По поручению депутатов Гордумы специалисты управления по социальной политике провели анализ доступности отраслевых объектов, органов и подведомственных администрации города учреждений, чтобы определить необходимый объем средств для обеспечения муниципальных объектов городской среды. На заседании комитета по социальным вопросам депутатам был представлен итоговый план мероприятий.

На сегодняшний день в Томске проживает 25 832 человека с ограниченными возможностями здоровья (4% от общей численности городского населения) из них 1719 человек — дети до 18 лет.

Для создания максимально доступной среды в Томске на период с 2018 по 2020 год необходимо порядка 111 млн рублей, из которых только 6,7 млн рублей предусмотрено городским бюджетом. На реализацию мероприятий, которые запланированы на 2018 год, необходимо около 32 млн рублей; на 2019–2020 годы — 78 млн рублей. Средства предусмотрены на закупку и установку пандусов и поручней, противоскользящих покрытий и накладок на ступени, приобретение подъемников и колясок, информационных предупреждающих знаков, нанесение дорожной разметки, установку кнопок вызова и работы по понижению тротуара, а также на мероприятия в сфере образования, дорожного хозяйства и благоустройства и так далее.

По информации специалистов управления по социальной политике городской администрации, в связи с дефицитом бюджета, предусмотреть денежные средства на реализацию всех мероприятий по созданию безбарьерной городской среды невозможно. Однако часть мероприятий будет реализована за счет текущего финансирования в рамках проведения капитального ремонта и привлечения внебюджетных средств. Кроме того, программа социальной интеграции на 2018 год в проекте бюджета предусмотрена с увеличением на 4 млн рублей за счет реализации мероприятий по улучшению жилищных условий людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также новые объекты в Томске строятся уже с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель комитета по социальным вопросам Алексей Балановский подчеркнул необходимость составить полный перечень групп инвалидов — маломобильных, по зрению, по слуху и других, чтобы оказывать помощь адресно:

«Необходимо изучить возможности и потребности инвалидов, чтобы решать проблемы адресно, не допуская неоправданных расходов. И постепенно решать все вопросы, четко понимая, на что идут деньги», — сказал Алексей Балановский.

Также в ходе заседания комитеты депутаты отметили необходимость учитывать мнения самих представителей общества инвалидов при формировании плана и реализации мероприятий по созданию безбарьерной городской среды.

По итогам обсуждения депутаты поручили комитету по социальным вопросам рассмотреть вопрос о возможности софинансирования городских мероприятий по созданию доступной городской среды со стороны аналогичной программы областного уровня.

«Люди с ограниченными возможностями также должны заниматься спортом, и посещать объекты культуры, и получать образование. Для этого в Томске и действует программа социальной интеграции, которая позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья пользовались такими же услугами, как и остальные. 111 млн рублей — сумма большая, таких денег в бюджете нет, но на сегодняшнем заседании мы рассматривали именно те насущные вопросы, в которые необходимо вложить деньги и облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями», — прокомментировал заместитель председателя комитета по социальным вопросам Олег Правдин по итогам заседания комитета.

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