Детсадам и школам Томска упростят процесс проведения текущего ремонта

Партнерский материал / Фото: 21 сентября 2017 // Фото: pixabay.com

Депутаты Думы города Томска добились упрощения механизма проведения и порядка финансирования отдельных видов ремонтных работ в муниципальных учреждениях социальной сферы. Об этом шла речь на заседании комитета по социальным вопросам в среду, 20 сентября.

Ранее в комитет по социальным вопросам администрации города Томска неоднократно поступали просьбы упростить порядок оформления отдельных видов ремонтных работ в школах и детских садах. Прежде любой, даже самый мелкий ремонт в учреждениях дошкольного и школьного образования проходил как капитальный и требовал оформления проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Это усложняло процесс, увеличивало финансовые и временные затраты на проведение работ.

Вопрос обсуждался на заседаниях рабочей группы под руководством председателя комитета по социальным вопросам Алексея Балановского. По итогам работы вышло распоряжение администрации Томска, в соответствии с которым ремонт в учреждения дошкольного и школьного образования, предусматривающий затраты в размере до 500 тысяч рублей, отныне не требует дополнительного согласования с департаментом капитального строительства.

Департаменту капитального строительства администрации Томска рекомендовано разработать четкий алгоритм действий муниципальных учреждений социальной сферы при оформлении текущего ремонта. Также депутаты попросили предоставить информацию о том, насколько увеличилась стоимость проведения выборочного ремонта в садах и школах после выходя распоряжения.

«Смена одного окна или одной двери — это не капитальный ремонт, а текущий ремонт. И процесс его оформления, проведения, не должен быть слишком сложным. Рабочая группа под руководством председателя комитета по социальным вопросам и при участии городской администрации сегодня на заседании комитета приняли предложение упростить эту работу. Я считаю, что это хорошее решение, когда депутат на своем округе может без бюрократических проволочек помочь в небольшом текущем ремонте учреждений», — отметил Олег Правдин.

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