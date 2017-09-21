Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем под Томском, очевидцы сообщают о двух пострадавших (ФОТО)
Рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Томск — Лоскутово столкнулся с легковым автомобилем на Богашевском тракте в четверг утром, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя томского автовокзала.
«Автобус „Томскавтотранса“ столкнулся с иномаркой на повороте в Лоскутово. Других подробностей пока не известно», — сказал собеседник агентства.
Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что в результате аварии пострадали два человека.
«Сегодня в 07:10 (03:10 мск) автобус "Yutong", двигавшийся по маршруту N165, в поселке Лоскутово при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "Toyota Will", в результате чего произошло столкновение», - сказал представитель пресс-службы городского управления ГИБДД.
По его данным, в результате ДТП в медучреждение доставили женщину-водителя и мужчину-пассажира иномарки.
Никто из 50 пассажиров автобуса не пострадал, добавили в ведомстве.
Фото: vk.com/tomsk123