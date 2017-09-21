Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем под Томском, очевидцы сообщают о двух пострадавших (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Томск — Лоскутово столкнулся с легковым автомобилем на Богашевском тракте в четверг утром, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя томского автовокзала.

«Автобус „Томскавтотранса“ столкнулся с иномаркой на повороте в Лоскутово. Других подробностей пока не известно», — сказал собеседник агентства.

Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что в результате аварии пострадали два человека.

«Сегодня в 07:10 (03:10 мск) автобус "Yutong", двигавшийся по маршруту N165, в поселке Лоскутово при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "Toyota Will", в результате чего произошло столкновение», - сказал представитель пресс-службы городского управления ГИБДД.

По его данным, в результате ДТП в медучреждение доставили женщину-водителя и мужчину-пассажира иномарки.

Никто из 50 пассажиров автобуса не пострадал, добавили в ведомстве.

Фото: vk.com/tomsk123

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