С октября в Томской области изменится расписание пригородных поездов

21 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В связи с окончанием летнего сезона с 1 октября изменится расписание пригородных поездов на территории Томской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В частности, ежедневный электропоезд №6096/6095 Тайга – Томск-1 – Тайга будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Также на Тайгинском и Томском направлениях отменяется движение поездов №6998/6997 Томск-2 – Асино – Томск-2; №6084 и №6090 Тайга – Томск-1, №6085 Томск-2 – Тайга, №6086 и №6092 Басандайка – Томск-2, а также №6089 и №6083 сообщением Томск-1 – Басандайка.

Томичей просят быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании. Более подробную информацию о расписании электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону горячей линии 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

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