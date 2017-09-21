В центре Томске демонтируют один из «вековых столбов» (ВИДЕО)

21 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня утром, 21 сентября, подрядчик департамента капитального строительства администрации Томска приступил к капремонту одного из вековых столбов, установленных на площади и Театра драмы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе реконструкции подрядчик капитально отремонтирует четыре вековых столба (фундаменты, столбы, облицовочная плитка), 16 фонарей (фундаменты, облицовочная плитка, столбы, светильники), восемь урн (стенки, облицовочная плитка). При этом отмечается, что на внешнем виде памятника работы не скажутся.

«Работы связаны с тем, что с момента установки объектов они фактически не ремонтировались. В связи с этим будет заменено разрушенное кирпичное основание одного из столбов, его его сделают бетонным», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что работы будут завершены к 1 ноября и будут оплачены из городского бюджета. На эти цели выделено 8,67 млн рублей.

Памятник был установлен в честь празднования 400-летия города в 2004 году. Монумент представляет собой специальную мемориальную историческую зону, которая украшена экспозицией, состоящей из вековых столбов, а также городского герба.

Видео: Владимир Дударев

Тэги/темы: