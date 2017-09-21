Томича осудят за распространение детской порнографии

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

В Томске направлено в суд дело 30-летнего мужчины, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, а также в приобретении, хранении и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в интернете, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в прошлом году обвиняемый вел переписку с несовершеннолетней томичкой. Зная о ее возрасте мужчина уговорил ее сделать фото- и видеосъемку себя в обнаженном виде и переслать ему получившийся материал порнографического характера, который хранил у себя дома. Позже он распространил запрещенный контент в публичной группе ВКонтакте.

Расследование дела завершено и передано с утвержденным прокурором обвинительным заключением в Кировский районный суд.

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