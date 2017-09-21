В Томске до 20 октября ограничат движение на пересечении Кирова—Елизаровых

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра утром, 22 сентября, в Томске ограничат движение в районе автовокзала Томск-I, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о перекрестке пр.Кирова и ул.Елизаровых. Ограничение связано с проведение муниципальным «Трамвайно-троллейбусным управлением» работ по капитальному ремонту верхнего строения трамвайного пути и устройству чугунных плит покрытия.

Предполагается, что ограничение будет действовать с 7.00 завтрашнего утра до 24.00 20 октября. На период проведения работ на указанном участке будут установлены предупреждающие временные дорожные знаки.

Томичей просят выбирать для движения другие пути во время ремонтных работ.

Тэги/темы: